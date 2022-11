Rotary de Neufchâteau : du champagne au profit de personnes défavorisées

Le club du Centre Ardenne a choisi la maison Dissaux-Brichot, viticulteurs depuis plusieurs générations , ils cultivent leurs vignes plantées sur les coteaux sud de la Marne et sur les coteaux sud d’Epernay dans le respect le plus pur des traditions champenoises. L’élaboration complète des champagnes est assurée à la propriété : de la taille manuelle, du pressage à la mise en bouteille jusqu’au repos en cave. Le Rotary propose une gamme de 7 champagnes dont 3 sont repris au guide Hachette, preuve de qualité des produits proposés à des prix défiants toute concurrence.

Six ASBL

Si le Rotary organise cette campagne de vente de Champagne c’est uniquement pour distribuer les bénéfices de cette opération aux associations qui s’occupent de personnes défavorisées. Pour cette année rotarienne 2022-2023, six ASBL ont été retenues pour bénéficier de l’aide du Rotary de Neufchâteau. Citons « la maison d’accueil de Banalbois » pour adultes hommes en difficultés sociales, « La Porte bleue » à Libramont, centre d’action pour l’autisme et de réadaptation et de diagnostic, « Aube » à Mirwart et « La Capucine » à Libin pour l’encadrement de jeunes de 3 à 18 ans placés par le juge de la jeunesse, « l’Embellie » à Bertrix enseignement maternel et primaire pour enfants souffrant d’handicaps, « La ligue de la sclérose en plaques –Province de Luxembourg »