En difficulté financière, Makro lance des promotions allant jusqu’à 20%: plusieurs magasins pris d’assaut ce mercredi, «c’est comme si des vautours avaient atterri»

Makro Cash & Carry Belgium est actuellement dans une procédure de réorganisation judiciaire en raison de difficultés financières. La procédure permet de transférer tout ou partie des activités de l’entreprise à une autre entité et de sauvegarder l’emploi dans les activités viables.

Depuis ce mercredi, la grande chaîne de magasins a lancé une série de promotions allant jusqu’à 20 % dans le non-alimentaire. Et les clients ne comptaient pas rater ça ! Les magasins Makro de Sint-Pieters-Leeuw, Machelen et Deurne en auront été témoins, puisqu’ils ont été pris d’assaut par les consommateurs. « C’est comme si des vautours avaient atterri. Ces gens n’auraient-ils pas mieux fait de magasiner un peu plus tôt ? », s’est interrogé un employé dans les colonnes du Belang van Limburg.