Les tout premiers flocons arrivent sur notre pays: voici en détail, cartes à l’appui, les prévisions des prochains jours de Luc Trullemans

Les températures maximales varieront entre 6 et 10º en Ardenne et entre 10 et 13º en plaine et au littoral.

Samedi

Notre pays se retrouvera dans une zone de transition entre de l’air froid continental qui a envahi le nord et le centre du continent et l’air océanique doux.

Cela se concrétisera avec un ciel chargé et des pluies par intermittence dans un air de plus en plus frais sur le nord du pays où, tout comme en haute Ardenne, la température maximale n’excédera pas 5º alors qu’elle pourra encore être située entre 10 et 12º sur le Hainaut occidental.

Dimanche

Une nouvelle perturbation océanique traversera les îles britanniques et la Manche dans le courant de la nuit et abordera la région côtière en matinée.

Elle arrosera tout le pays en cours de journée et lorsqu’elle arrivera sur le relief ardennais elle pourra même donner des chutes de neige mouillée ou fondante au-dessus de 500m.

Les températures seront de saison avec des minima le matin de 1º localement sur le nord-est à 6º à la mer et des maxima entre 3 et 7º en Ardenne et de 7 à 11º en plaine et à la mer.

Le vent du sud à sud-ouest sera bien sensible avec des pointes de 50 à 70 km/h.

Lundi

Une nouvelle dépression océanique arrivera à l’ouest de l’Irlande et sa zone de pluie nous arrosera d’ouest en est en étant localement bien active et peut-être à nouveau quelques chutes de neige mouillée ou fondante sur le haut-relief ardennais.

Les températures ne changeront pas beaucoup en restant entre 3 et 10º selon l’altitude et le vent continuera à souffler avec des pointes de 40-60 km/h.

Évolution pour mardi et mercredi

Ce régime océanique perturbé avec de temps à autre des passages pluvieux entrecoupés de quelques éclaircies persistera sans grands changements dans les températures qui resteront très proches des valeurs de saison.