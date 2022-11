Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mais ce n’est pas tout. Frédéric Deborsu s’est lui aussi rendu sur le Rocher et il est revenu avec un reportage consacré à deux princesses bien de leur temps. Il s’agit de Maria Chiara (17 ans) et de Maria Carolina (19 ans) de Bourbon des Deux-Siciles. Nous vous proposons de les découvrir car, nous aussi, nous les avons interviewées. L’aînée est la filleule du prince Laurent et elle l’apprécie beaucoup.

Carolina, vous êtes où pour le moment ?

Là, nous sommes à Monaco. Nous allons repartir pour quelques jours à Paris. Puis, nous nous envolerons pour Boston où nous étudions en troisième année à l’université de Harvard. J’étudie l’économie et le business, Chiara le social et le business.

Vous êtes bien jeunes pour être déjà aussi avancées à l’université ! Cela a dû être un fameux changement ?

Comme nous avons fait l’école à la maison, nous avons pu avancer plus vite que les autres élèves. Ma sœur Chiara a toujours été un an à l’avance, cela facilitait les choses. Puis, nous avons sauté une classe toutes les deux. Beaucoup de gens pensaient que nous n’avions pas d’amis parce que nous n’allions pas à l’école. Ce n’était pas du tout le cas car on pratiquait beaucoup de sport. C’est là que nous nous sommes socialisées. Et nous avions aussi les amis de la famille. En fait, nous avons des amis de tous les âges. Depuis qu’on est à l’université, on fréquente encore plus de gens. On s’attendait à vivre un fameux changement car on n’était que deux dans la classe à la maison et on s’est retrouvées à plusieurs dizaines par salle. C’était très amusant. Les soeurs à Saint-Tropez. - Instagram

Vous parlez de sport. On vous a vu courir récemment à Monaco…

Le sport, c’est une belle ouverture d’esprit. On a voulu essayer beaucoup de disciplines sans vraiment les faire à fond. Ma sœur adore la voile. Grâce à notre scolarité, on avait plus de temps pour en pratiquer. Aujourd’hui, on n’est plus très sportives car il y a Harvard que nous combinons avec une école de mode.

Vous dites dans le reportage de la RTBF que vous avez parfois eu douze professeurs sur une année à la maison… et que vous portiez l’uniforme. Après l’université, vous allez faire quoi ?

Le but est de travailler. Nos parents nous ont toujours éduquées avec les valeurs du travail. On ne va pas rester à la maison toute la journée à ne rien faire. C’est sain de se lever tôt. Le baptême de la jeune princesse, à Caserta le 1er novembre 2003. Son parrain était présent. - Isopix

Travailler dans quel domaine ?

Pour une marque de mode ou dans l’entreprise des parents… voire autre chose, on ne sait pas encore. On verra quand on aura fini l’université.

Vous parlez combien de langues ?

Six, couramment : le français, l’italien, l’anglais, l’espagnol, le portugais et le russe. Nos parents voulaient qu’on s’investisse dans les langues : c’est un passeport pour le monde entier. Pour les contacts, c’est plus simple. Il ne faut pas penser que cela s’apprend facilement. Il faut beaucoup de discipline et commencer jeune.

Vous portez quelles nationalités ?

Nous sommes de nationalité française de par mon père et italienne de par ma mère.

Vous êtes actives dans les projets caritatifs. Vous êtes aussi ambassadrices de « Passion Sea » qui s’occupe de la sauvegarde des océans…

Nous ne faisons pas que ça. On est aussi actives pour la Croix-Rouge et les Nations Unies. Il y a deux semaines, à Rome, avec notre père qui est Grand maître de l’ordre constantinien de Saint-Georges, on a réuni des fonds pour l’Ukraine. L’équivalent de 30 tonnes de produits alimentaires et hygiéniques a été envoyé via la Croix-Rouge. Il n’y a donc pas que le sauvetage des océans qui nous tient à cœur même si c’est notre poumon bleu qui assure la vie. C’est dommage de voir que des espèces disparaissent parce que nous polluons les mers. On connaît aujourd’hui les conséquences de nos actes.

Donc, vous partagez les préoccupations de la jeunesse ? Vous pensez quoi de Greta Thunberg ?

Elle est l’exemple de ce que doivent être les jeunes aujourd’hui. Elle est passionnée et parle avec connaissance de ses sujets. Nous, nous prenons la parole pour ceux qui ne l’ont pas… pour le bien de nos futurs enfants et de nos futurs petits-enfants. Il n’y a pas que les mots dans la vie, il y a les actions. Nous sommes dans une situation d’urgence. Aujourd’hui, on est plus concentrées sur les études mais on essaie d’être exemplaires.

Vous avez plus de 100.000 followers sur Instagram, vous êtes influenceuses ?

On ne se considère pas comme des influenceuses. On ne parle pas de notre style de vie sur nos réseaux. Nous les utilisons avant tout comme un outil pour véhiculer un message. Afin de former une communauté.

Vous avez des liens très forts avec la Belgique…

Oui, très.