Son véhicule PMR déclassé, Cédric, de Paliseul, s’est retrouvé sans moyen de locomotion durant plus d’un an: «Ce manque de sorties et cet enfermement sont peut-être la cause de notre rupture»

Le 19 juin 2021. Une date que la famille Tilmont n’est pas près d’oublier. Cette nuit-là, un jeune homme d’une vingtaine d’années circulait dans les rues du village de Framont (Paliseul). Alcoolisé, le conducteur prenait la rue où habitent Cédric et son ex-femme Aurélie à contre-sens et venait percuter, à vive allure, le véhicule adapté spécialement pour le handicap de Cédric qui était stationné devant le domicile familial…

Un accident lourd de conséquences

Sous la violence du choc, le véhicule PMR était déclassé. Et la vie de cette famille complètement brisée. Sans véhicule adapté à son handicap, il était impossible pour Cédric de pouvoir prendre le volant et d’aller où bon lui semble… Cet accident a impacté grandement son quotidien et celui de sa famille. « Suite à ce sinistre, c’est toute notre vie sociale qui a été mise sur pause. Tous nos projets sont tombés à l’eau. Sans sa voiture, mon mari a perdu sa liberté et il lui est impossible de se déplacer. Nous avons dû faire une croix sur nos vacances de 2021. Ce manque de sorties et cet enfermement sont peut-être la cause de notre rupture. Mais nous nous entendons très bien malgré tout », confie Aurélie, son ex-femme.