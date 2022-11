Padel : on voit encore plus grand à Courcelles

Ouvert depuis juin 2021, le club de padel de Courcelles a déjà accueilli plus de 25.000 joueurs et ce n’est sans doute pas fini.

Vendredi dernier, les autorités communales ont inauguré officiellement des installations qui permettront bientôt aux adeptes de la discipline de ne plus jouer sur deux mais bien sur quatre terrains couverts. On se souvient qu’à l’époque, l’échevin des Sports courcellois Joël Hasselin en avait fait une priorité :

« On a pris du retard avec les permis et la société qui devait effectuer les travaux à la base est tombée en faillite. Notre patience est enfin récompensée et dès que les derniers travaux seront terminés, deux nouveaux terrains nous permettront d’augmenter notre offre et d’attirer encore plus de monde. Les horaires d’ouverture de nos terrains extérieurs vont être adaptés pour une cohabitation sereine avec les habitants du quartier. Des murs antibruit vont compléter le dispositif. Avec désormais quatre terrains, une cafétéria et tout le confort nécessaire pour accueillir tout le monde, on va poursuivre le développement des activités après une première année qui est déjà une belle réussite. »

L’inauguration a été ponctuée d’un match d’exhibition avec Jérémy Gala et Jérôme Peeters (qui ont terminé à la sixième place aux récents mondiaux) qui ont joué contre deux joueurs du top 10 belge Marcos Gutierrez et Mathieu Lambert. Le public était au rendez-vous pour le plus grand plaisir de la bourgmestre Caroline Taquin et toute son équipe. Le ministre des Infrastructures sportives Adrien Dolimont ainsi que les députés régionaux Diana Nikolic et Nicola Tzanetatos présents à l’événement ont aussi apprécié la qualité du spectacle.

JEAN-FRANÇOIS SERVAIS