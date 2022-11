La Défense capable de mobiliser à bref délai une «compagnie de protection» du territoire, baptisée «Proter»

Les unités participant à ce rôle sont constituées a priori d’infanterie légère pour les premières réactions, mais peuvent être complétées rapidement, selon le besoin, par des moyens de soutien plus spécifiques, y compris de capacités à caractère dual (militaire et civil), a-t-elle ajouté.

Le plan STAR (pour « Sécurité& ; Service, Technologie, Ambition, Résilience ») préparé par Mme Dedonder et approuvé cet été par le gouvernement et par le parlement, prévoit aussi la mise à la disposition, dans le cadre de l’« aide à la Nation », de moyens de génie, médicaux et logistiques et la création d’un « hub logistique ». Un montant de 112 millions d’euros est prévu pour le développement de ce hub logistique entre 2025 et 2031.