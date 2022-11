Olivier Lopez n’organisera finalement aucun événement sur le Mondial au Qatar

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À moins d’une semaine de l’entrée en lice des Diables Rouges face au Canada, mercredi 23 novembre, lors de la coupe du Monde au Qatar, on ne savait toujours pas si Olivier Lopez allait organiser un événement ou non. Et ce ne sera finalement pas le cas pour l’organisateur. S’il avait dans un premier temps une convention avec la ville de Verviers pour pouvoir y faire quelque chose, il a dû se raviser puisque les autorités communales ont finalement décidé qu’il n’y aurait pas de retransmission des matchs sur le domaine public.