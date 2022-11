Ikea soupçonné d’avoir indirectement eu recours au travail de prisonniers au Bélarus: «Il n’y a aucun système dans le monde suffisamment solide pour garantir zéro risque de mauvaise conduite»

Dans son cahier des charges, Ikea assure notamment rejeter le «travail forcé» et le travail pénitentiaire. «Pour vérifier que les fournisseurs se conforment à ces exigences, nous avons un processus bien établi, incluant des évaluations des lacunes, des vérifications de conformités et un suivi de plan d’actions en cas d’écart», a fait valoir Ikea.

Selon l’enquête de Disclose, plusieurs entreprises bélarusses ayant été jusqu’à récemment sur la liste des fournisseurs d’Ikea ont collaboré avec au moins cinq prisons et colonies pénitentiaires du régime du président Alexandre Loukachenko.

Il s’agit au total de dix anciens sous-traitants bélarusses d’Ikea, dont les sociétés Mogotex et Ivatsevichdrev. Selon le média français, elles ont eu recours au travail de prisonniers de diverses prisons (IK-2, IK-4, IK-9, IK-15 et Rypp5). «Des établissements pénitenciers connus pour des faits de torture, de privation de nourriture et de soins», affirme Disclose.