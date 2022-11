Sporting de Charleroi: voici où en est la ZebrArena avec son futur toit unique en Europe

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce n’est évidemment plus un secret pour personne, le stade du Pays de Charleroi vit actuellement ses derniers mois. En effet, si sa préparation et ses travaux sont épargnés par des soucis externes comme a pu l’être la récente pandémie de Covid-19, la future ZebrArena – dont le nom sera issu d’un partenaire via un « naming » – servira de stade du Sporting de Charleroi pour entamer la saison 2025-2026, conformément à ce qui a déjà été déclaré plusieurs fois.