Football Manager 2023: on ne change pas une équipe qui gagne

Pour les fans de foot, il n’y a probablement pas de mauvais moment pour jouer à Football Manager. Mais avec la Coupe du monde qui approche, la possibilité de jouer tout en regardant les quatre matchs par jour qui s’annoncent durant la phase de poule fait saliver. Alors, cette édition 2023 du célèbre jeu de simulation de foot comble-t-elle les fans ? Ceux qui ont aimé le 22 assurément, puisque le nouvel opus reste dans les pas de son prédécesseur. Un peu trop, probablement. On ne change pas une formule qui gagne, aurait-on tendance à dire, alors que depuis le confinement, la licence Football Manager connaît une seconde jeunesse auprès des amateurs de ballon rond. Donc on s’amuse toujours autant, mais on reste un brin sur sa faim, tant la marge de progression du concept semble encore grande. Sport Interactive, éditeur du jeu, a beaucoup communiqué sur l’augmentation des licences officielles. Autrement dit, les clubs et compétitions belges, comme la Champions, l’Europa et la Conference Leagues disposent désormais de leurs vrais noms et illustrations. Une grande victoire pour SI, dont le manque de licence est un reproche régulier… mais qui n’est en réalité pas vraiment un problème. Il est en effet extrêmement facile d’intégrer les logos, maillots ou autres accessoires via le téléchargement de patchs trouvables sur Internet.

Le recrutement est également un peu plus poussé, et offre une vision plus précise des besoins de l’équipe. Coté intelligence artificielle, SI promet qu’elle interagit de manière plus réaliste durant les matchs. S’il est difficile de confirmer ou infirmer, on peut en tout cas annoncer que les erreurs de vos défenseurs et les ratés de vos attaquants vous donneront des cheveux gris.

La nouveauté la plus sympathique entoure en fait les supporters. Votre travail n’est plus uniquement jugé par vos dirigeants, mais également par vos fans. Et ils peuvent, le cas échéant, vous éviter de prendre la porte, ou vous enterrer. Certains gamers ont d’ailleurs rapporté la frustration de s’être fait virer uniquement parce que les supporters n’aimaient pas leur manière de gérer l’équipe. Et ce même si vos résultats sont corrects. C’est dur, mais ça rapproche Football Manager de la réalité.