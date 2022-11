Trois cambriolages effectués dans la même rue à Ransart: deux coffres-forts volés, retrouvés vides à Monceau-sur-Sambre

« Je n’étais pas là quand les cambrioleurs sont venus dans les habitations », confie l’alerte septuagénaire. « J’étais parti la veille avec mon épouse, dans notre camping-car, à Han-sur-Lesse. Et ce n’est que le mercredi que nous avons été alertés, par notre locataire, qui occupe une des habitations cambriolées. Il avait passé la nuit chez lui : ses horaires le font rentrer tard, il était revenu vers 1h15 du matin, pour se lever vers 6 heures… C’est en descendant dans son salon qu’il a vu qu’on avait forcé sa porte d’entrée ! Il est sorti et a vu que notre maison, voisine de la sienne, avait été visitée, elle aussi ! »

Deux coffres emportés

Le locataire a prévenu immédiatement Alain : « Je n’ai pas hésité, nous sommes remontés dans notre camping, pour revenir le plus vite possible chez nous ! » Une fois revenus, Alain et son épouse ont découvert le carnage : « Tout avait été fouillé, tout était retourné… Nous avions installé deux coffres-forts, dans lesquels il y avait tout de même quelques valeurs… On a découvert que les voleurs les avaient emportés… Notre locataire, lui, a eu plus de chance, si l’on peut dire : même si les voleurs avaient forcé son logement, ils n’ont rien emporté chez lui. La troisième habitation cambriolée, elle, était vide, il n’y avait plus rien à prendre… »

Personne n’a rien vu

Le quartier est configuré de telle sorte qu’il est difficile pour les rares voisins d’apercevoir tel ou tel manège suspect… « J’habite ici depuis 54 ans, le seul vol que j’avais connu jusqu’à présent concernait une intrusion dans mon garage, il y a quelques années. Ici, le vol est plus important : outre nos coffres-forts, on nous a volé aussi tous les documents, ceux de nos deux voitures, à ma femme et à moi, ainsi que ceux du camping-car. Résultat, nos plaques sont radiées, nous avons dû faire le nécessaire… »