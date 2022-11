Illuminations, concerts, cortège, animations…: découvrez tout le programme de Mons Cœur en Neige

La précédente édition a accueilli 800.000 visiteurs. Cette année, David Jeanmotte, le concepteur de Mons Cœur Neige, place la barre encore plus haut et espère attirer un million de personnes. C’est en mettant cinq lieux à l’honneur au sein de la ville et en organisant toute une série d’événements qu’il espère y parvenir.

Bien entendu, il y aura le sapin de Noël, la tour de Noël dessinée par David Jeanmotte, une crèche traditionnelle, un kiosque décoré pour faire de jolies photos…

Le Marché aux Herbes accueillera la piste de luge synthétique. Une piste de 24 mètres de long avec 8 mètres de dénivelé. La place sera également décorée et des manèges pour enfants seront présents. Les terrasses des établissements passeront en mode hiver.

Des soirées VIP et des animations musicales seront organisées dans le Carré des étoiles, au Carré des Arts. La Croix-Place accueillera, quant à elle, trois chalets qui proposeront des boissons et des petites restaurations.

Les Anciens Abattoirs abriteront une piste de roller, sur le thème « disco Noël », en partie inspiré de la série Stranger Things de Netflix. On y retrouvera également des chalets Horeca.

La patinoire est remplacée par une piste de roller. - H.W.

Un mapping de Noël sera organisé tous les jours de 17 à 21h dans le quartier des Capucins. La projection vidéo, de plus ou moins dix minutes, portera évidemment sur le thème de Noël et habillera la façade du commissariat de police.

La Grand’Place sera illuminée. - D.R.

Les événements :

Le 3 décembre :

La revue de rue : une quinzaine d’artistes défileront dans Mons dans « l’ambiance et l’agitation des cabarets des années 1920 à nos jours. On retrouvera des personnages éblouissants inspirés des défilés de haute couture, artistes danseurs et acrobates, sortis d’une Dame de Fer musicale. » Un spectacle d’une heure et demie qui traversera le piétonnier, la Grand’Rue, la rue des Juifs, la rue de la Grande Triperie et la rue de la Coupe. Départ à 16h30.

Le 9 décembre :

La Balade des Lumières : une animation musicale et lumineuse qui emmène le cortège de la place Louise jusqu’au Beffroi. Les 50 premiers participants se verront offrir une surprise. Départ à 18h.

Noël au Beffroi : aux jardins du Beffroi, des animations musicales assurées par les Moz Drums et un concert de carillon spécial mêlé à des illuminations dès 18h. Vers 19h30, le Père Noël descendra du sommet et distribuera des friandises.

Les 10 et 17 décembre :

Les concerts de Noël des Harmonies Montoises : à l’église Sainte-Elisabeth, à partir de 17h se succéderont des concerts des Harmonies Montoises.

Le 16 décembre :

La parade de Noël RTL : un cortège de chars sonorisés, illuminés et animés par des dizaines de figurants emmènera les animateurs de RTL. Au départ de la rue de Nimy à 19h, il traversera la rue des Arbalestriers, rue d’Havré, rue du Hautbois, rue de Houdain, rue des Fripiers, le piétonnier et la Grand’Place.

Le 17 décembre :

L’ORCW met le marché de Noël en musique : l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie s’associe à Mons Cœur en Neige et offrira un majestueux concert de musique festive.

Le 18 décembre :

La Marche aux Flambeaux : le cortège démarre de la rampe Sainte-Waudru pour rejoindre la crèche traditionnelle au pied du sapin sur la Grand’Place, avec un flambeau à la main. Départ à 17h30.

Le 31 décembre :