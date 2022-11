Cross Car: bataille de régionaux pour le titre de vice-champion de Belgique à Mettet

C’est là que se déroulera la finale du championnat national de cross-car, avec deux manches le samedi et le dimanche.

Outre les nombreux pilotes régionaux habituels, quelques invités de marque seront au départ. En premier lieu, on retrouve Thierry Neuville au volant de la TN5 de sa société LifeLive de St-Vith. « C’est ma première compétition en 2022 au volant d’une TN5 », explique le pilote professionnel Hyundai de 34 ans, qui a encore remporté le Rallye du Japon dimanche dernier. Le double champion national Dany Born (Peters/PAS) de St-Vith, qui n’a que rarement pris le départ en Belgique cette année, sera également de la partie.

Le titre est toutefois déjà décidé, car le Limbourgeois Kobe Pauwels (LifeLive/TN5), qui s’est également distingué au niveau international en 2022 en tant que champion d’Europe de rallycross, a remporté cinq des six manches disputées jusqu’à présent et ne peut plus être rattrapé dans le tableau des points. À la deuxième, troisième et quatrième places, Jan Keller (PAS), le demi-frère cadet de Neuville, Tom Heindrichs (TN5) et Michael Maraite (TN5), tous de l’AMC St. Vith, peuvent encore espérer décrocher le titre de vice-champion.

Pour évaluer leurs chances, il faut savoir que deux résultats à biffer doivent être pris en compte dans le classement final. Dans le championnat junior des Cross Cars, Romuald Demelenne (TN5) de Herve est en tête avec 114 points devant Jordan Genten (Kamikaz K3) de Waimes (108) : Il y a donc encore du suspense dans l’air. « Nous avons besoin d’un peu de chance de notre côté », estime le père de Jordan, l’ancien pilote de rallye Dominique Genten.