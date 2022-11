Pour cette année 2022, le Village et la patinoire de Noël auront lieu «comme avant» et avec des surprises (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sur la place Saint-Lambert et sur la place du Marché à Liège, l’installation des traditionnels chalets du Village de Noël est en route.

Et cette année, les festivités auront lieu « comme avant », sans aucun contrôle à l’entrée : « Oui, en 2020 il avait été annulé à cause de la crise Covid. En 2021, il avait pu être organisé in extremis, mais avec des contrôles sanitaires. Cette année, il aura lieu plein pot, comme avant », se réjouit Pierre Luthers, coorganisateur du Village de Noël.