Des élèves de Sainte-Claire proposent leur vision de cette Coupe du monde polémique au Qatar

Que pensent les jeunes de la Coupe du Monde de foot au Qatar ? Fin septembre, la CSC a initié un concours artistique sur la thématique « Supporter des Diables Rouges et du Travail Décent » à destination des élèves du secondaire.

Une soixantaine d’entre eux, issus de quatre écoles, se sont lancés dans la création d’œuvres originales : l’Institut Sainte-Claire de Verviers mais aussi le Collège Saint-Martin de Seraing, l’École professionnelle d’Ans et l’Institut Sainte-Marie de Huy. Et disons-le, leurs œuvres sont particulièrement fortes.

« Nous avons mis des supports pédagogiques présentant les coulisses de la Coupe du Monde au Qatar à la disposition des enseignants et les jeunes ont été invités à exprimer leur ressenti, explique Salvador Alonso, secrétaire régional CSC BIE. Pour l’Institut Sainte-Claire de Verviers, nous avons reçu près d’une trentaine de créations d’élèves de 5e et 6e Technique de Transition. Certains se sont exprimés à travers le dessin, d’autres ont opté pour du graphisme ou ont choisi la sculpture. Durant toute la durée de la Coupe du Monde de foot, ces réalisations ainsi que celles des jeunes des trois autres écoles seront exposées à la CSC Liège (boulevard Saucy) aux côtés des créations de deux artistes confirmés : la toile de Jérôme Considérant flotte déjà sur la façade de la CSC, le puzzle d’Isabelle Jadouille sera assemblé pendant le vernissage. »

L’autre coup d’envoi le 20 nivembre à Liège

Le vernissage de l’exposition « L’autre coup d’envoi du Mondial » aura lieu ce dimanche 20 novembre à l’occasion d’une grande soirée d’hommage aux 6.500 travailleurs décédés sur les chantiers des diverses infrastructures nécessaires à l’organisation du Mondial.

L’œuvre d’un élève de Sainte-Claire. - D.R.

Dès 17h, au moment où, à Al-Khor, sera donné le coup d’envoi de la 22e Coupe du monde de football, sur le boulevard Saucy, à Liège, des bougies formant ce terrible chiffre seront allumées et une minute de silence sera respectée. Sur écran géant, des films montrant l’envers du décor seront projetés et des prises de parole retraceront le travail des mouvements sociaux pour dénoncer cette « Qatarstrophe » et les actions syndicales notamment de la CSC pour sortir les travailleurs migrants du système d’esclavage moderne ayant cours au Qatar.

« Grâce à ces actions, les conditions salariales et de travail ont été améliorées et l’État qatari a aboli la kafala, instauré le salaire minimum, etc.

Malheureusement, on est encore loin du travail décent. Les avancées sont fragiles et contournées par des employeurs peu scrupuleux. Il ne faudrait toutefois pas qu’elles disparaissent lorsque la Coupe du monde se terminera », poursuit la CSC.

Voilà pourquoi, la CSC continue sa campagne de sensibilisation. « Il faut redoubler de vigilance et se battre pour que le travail décent devienne la norme PARTOUT ! En Belgique aussi, il y a encore du boulot à accomplir, insiste Salvador Alonso. Ponctuellement, des cas d’exploitation surviennent mais ne sont pas ou peu médiatisés en raison de l’irrégularité de séjour des travailleurs. Du 21 novembre au 18 décembre, les délégués CSC de la construction vont sillonner les chantiers pour informer sur la situation du Qatar et présenter nos revendications en faveur du travail décent en Belgique dont les principales sont l’enregistrement des présences sur les chantiers et la limitation de la chaîne de sous-traitance. »