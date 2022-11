Basket (R1): Avant le déplacement à Belleflamme, Verviers manque cruellement de confiance

La récente défaite face à Tilff le week-end passé a laissé des traces à Verviers. En effet, les troupes de Quentin Désert ont pris un gros coup au moral. Capable de bien jouer par intermittence, l’équipe brille surtout par son inconstance et cela lui a déjà coûté cher cette saison.

Ce vendredi, c’est de nouveau un solide adversaire que le BC Verviers affrontera. Un nouveau derby liégeois face à Belleflamme qui ne sera pas simple à négocier. Il est pourtant temps de prendre des victoires car deux victoires en neuf matchs, c’est clairement insuffisant. « Je pense que la confiance s’est un peu envolée et cela se ressent sur nos prestations », dit le capitaine Mayron Wilkin. « Je pense que cela pourrait revenir si on enchaîne des bons résultats. Mais il est clair que nous sommes un peu dans le dur pour l’instant. On se doit de remonter la pente et de retrouver la confiance que nous avions durant la préparation. Une victoire nous ferait le plus grand bien. »