Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Même à 1h15 de vol du Qatar, les Diables vont entrer ce vendredi (16 heures, direct La Une) dans une dimension proche de celle de la Coupe du monde. Après l’improvisation folklorique de l’entraînement du petit stade de banlieue du Al Yamour Club, place cette fois à une enceinte de 60.000 sièges, le Jaber Al-Ahmad Stadium, sorte de soucoupe volante aux extrémités partiellement repliées et posée sur le sable d’un désert dont le sous-sol pétrolier produit à lui seul 90% des recettes publiques.

de videos

Conclu au prix de trésors de diplomatie à l’issue de trois mois de négociations, le match amical entre l’Egypte et la Belgique constitue la plus belle affiche jamais présentée dans ce pays où rien n’est trop beau pour s’arrêter à des questions d’argent. Les deux équipes se partageront à parts très légèrement inégales l’équivalent d’1 million d’euros sans compter les frais d’hébergement, de nourriture et d’entraînement à charge du ministère de Sports de ce petit Etat de 17.800 km2 engoncé entre l’Arabie Saoudite et l’Irak.