Créances alimentaires: un texte va être voté à la Chambre, il prévoit d’arriver à une avance de 350€ par enfant

« En Belgique, le nombre de familles monoparentales est en constante augmentation : 24 % des ménages l’étaient en 2020 contre 9,3 % en 2010 », précise la députée Sophie Thémont (PS), à l’origine du texte voté à la Chambre. « Ces familles sont de plus en plus exposées à un risque de précarité : une sur trois n’y échappe pas et 28 % perçoivent moins de 1.500 € par mois. En Wallonie et à Bruxelles, une famille monoparentale sur deux vit sous le seuil de pauvreté. »

Une femme à la tête de ces familles dans 80 % des cas

On parle ici de familles qui, dans 80 % des cas, sont gérées par une femme seule. « Elles subissent davantage des conditions de travail précaires (contrats de courte durée, temps partiel, etc.). Le risque de cumuler les difficultés est plus important pour les femmes. »