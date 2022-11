Oui, la commune doit couper des arbres à Spa: «mais on en replante bien plus!»

« Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que quand on coupe un arbre, ce n’est pas pour le plaisir », détaille Gilles Bruck, l’échevin de l’Environnement. « Dans le parc des Sept Heures, les arbres sont classés, donc on doit passer par l’AWAP et le DNF avant de faire quoi que ce soit. »

De nos jours, à la vue d’une tronçonneuse non loin d’une branche, les passants dégainent leur smartphone, prennent une photo et s’indignent sur les réseaux sociaux. Une situation qui agace la ville de Spa. D’autant plus qu’elle va devoir couper une poignée d’arbres dans le parc des Sept Heures.

Des branches peuvent tomber sur les enfants si on ne fait rien. - A.R.

« On voit bien que le haut de l’arbre est mort. Les spécialistes ont remarqué qu’il n’y avait plus d’écorce sur les branches du haut. Si elles s’écrasent, elles peuvent blesser un enfant », s’inquiète Gilles Bruck. « Dans un cas comme ça, il s’agit d’une question de sécurité. On ne peut pas attendre l’autorisation de l’AWAP même si on a un accord sur le principe. »

Lire aussi> Certaines communes payeront jusqu’à 3,5 fois plus pour le gaz et l’électricité

D’autres arbres, trois ou quatre, vont devoir être tronçonnés prochainement dans le parc. On ne les coupera pas tous dans leur totalité. Quelques fois, on se débarrassera des branches pour essayer de le faire revire.

« En laissant le tronc, il y a aussi des avantages au niveau de la biodiversité. Certains animaux aiment bien le bois mort. »

Les branches surplombent la plaine de jeux. - A.R.

Dans un avenir proche, Spa va vraisemblablement devoir également se séparer des arbres de la place Royale pour y mettre un miroir d’eau par exemple. Le petit parc devant le casino devrait changer lui aussi. Mais pour les autorités spadoises, la balance reste bonne puisqu’ils replantent énormément. Récemment, ce sont 100 arbres qui ont été plantés le long d’une route à Creppe.

Lire aussi> un-grand-miroir-deau-pour-le-futur-de-la-place-royale-spa

« C’est un endroit où il n’y avait rien avant. Quand ils grandiront, ce sera très sympa. En plus c’est juste à côté de l’école », relève un Gilles Bruck enthousiaste. Lorsque les travaux du RAVeL vont débuter, 80 arbres seront plantés sur place ainsi que 100 arbustes.

« On en plante beaucoup plus que ce qu’on en coupe. Il n’y a jamais aucune année où on a dû couper 80 arbres. »

Sur les 5 dernières années, Spa a planté 952 arbustes et 438 arbres. Dans le même temps, une trentaine a été abattue.

Des espèces différentes

Et le replantage dans le parc, là où on coupe tant d’arbres, où en est-il ? C’est compliqué.

« On a fait plusieurs demandes pour replanter à l’identique mais on ne l’accepte pas », fait savoir Gilles Bruck. La difficulté est qu’avec le réchauffement climatique, on accepte moins les frênes, les arbres majestueux que l’on retrouve en majorité. « On nous demande de planter plus de tilleuls. Mais ce n’est pas la même chose, ils sont moins imposants par exemple. »

Lentement mais sûrement le parc classé va donc petit à petit changer. Quand sera-t-il méconnaissable par rapport à ce que l’on connaît ?