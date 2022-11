Des élèves victimes d’un malaise après une vaccination à l’Athénée de Morlanwelz: «Il est possible que ce soit un malaise vagal», selon le Dr Thierry Collet

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le docteur Thierry Collet est le président de la Fédération des Médecins Généralistes du Centre. Il rappelle, tout d’abord, l’importance de se faire vacciner contre le papillomavirus : « Le vaccin permet de lutter contre le cancer de l’utérus chez les filles. Au départ, on l’injectait uniquement aux filles, mais on le fait aussi aux garçons qui pourraient le transmettre par voie sexuelle. Raison pour laquelle, on l’injecte généralement avant 14 ans, l’âge moyen des premiers rapports ».