Une culpabilité de meurtre requise contre Mohamed Dahmane

Les faits s’étaient déroulés le 9 mars 2020 à Droixhe (Liège). Mégane Tamburrini, une Sérésienne âgée de 22 ans, avait été tuée d’un coup de couteau à la gorge. Son corps avait été retrouvé sur un trottoir. La jeune femme avait fréquenté un squat, où avait eu lieu une altercation entre les différents occupants.

Le ministère public réclame la culpabilité de Mohamed Dahmane sur tous les faits qui ont été commis contre deux agents de sécurité de la Médiacité le 7 mars 2020. Il s’agit de faits de coups et de menaces verbales et par gestes.

Le substitut réclame aussi la culpabilité de Mohamed Dahmane pour le meurtre de Mégane Tamburrini. Mme Bernard écarte la version accidentelle présentée par l’accusé, qui n’a d’ailleurs pas prévenu les secours et a laissé la victime agonisante après les faits. « Il n’est pas crédible de croire que les deux autres squatteurs auraient inventé leur version des faits, en y ajoutant le mobile du viol », a estimé le substitut.

La théorie de l’accident pas crédible

Pour le ministère public, l’un des deux squatteurs que Mohamed Dahmane accuse n’était pas présent sur le lieu des faits. Cela démontre que la version accidentelle présentée par l’accusé ne peut avoir existé. « La théorie de l’accident n’est pas crédible. La seule explication rationnelle et la seule version qui tient la route, c’est celle du squatteur qui était le petit-ami de Mégane. Mohamed Dahmane a porté un coup de couteau à Mégane Tamburrini parce qu’il n’a pas pu la violer », a exposé Mme Bernard.

L’avocat général a encore réclamé la culpabilité de l’accusé pour le dernier fait qui s’était déroulé dans un autre squat le même jour, lors duquel Mohamed Dahmane avait porté des coups de couteau à un autre squatteur. Ces faits seraient alors qualifiés de tentative de meurtre.

La défense de Mohamed Dahmane, Me Mallants et Me Croisier, plaide l’acquittement pour le fait de meurtre. Les avocats ont aussi réclamé l’ajout de questions subsidiaires portant sur l’homicide involontaire de Mégane Tamburrini, par défaut de prévoyance et de précaution, et sur des coups et blessures volontaires portés sur un autre squatteur.

La délibération sur la culpabilité est prévue vendredi matin.