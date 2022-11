Décoration revue, calendrier de l’avent…: le plein de nouveautés à la Winter Terrasse de Verviers

de videos Depuis ce jeudi soir, la 6e édition de la Winter Terrasse à l’Hôtel Verviers a été lancée. Un événement qui a attiré pas mal de monde lors des précédentes éditions dont une année exceptionnelle en 2021 malgré le fait que la pandémie était toujours présente. Heureusement, la Winter Terrasse a pu passer quelque peu entre les gouttes au niveau des restrictions. Lire aussi> Olivier Lopez n’organisera finalement aucun événement sur le Mondial au Qatar Et c’est enfin le retour à la normal cette année car il n’y aura plus aucune mesure contraignante à devoir respecter. Et pour cette 6e édition, les organisateurs ont décidé de mettre les petits plats dans les grands car on retrouvera pas mal de nouveautés. « On a décidé de renouveler quasiment entièrement la décoration », souligne Benoît Aldenhoff, un des organisateurs de la Winter Terrasse. « On a constitué à l’extérieur un genre de ciel avec des nuages qui bougent… C’est un décor féerique avec un mécanisme que l’on pourrait retrouver par exemple à Disneyland Paris. On aura aussi une grande forêt enchantée assez dynamique à l’intérieur, totalement neuve. Et il y aura aussi des grandes lettres représentant la Winter Terrasse avec de l’éclairage LED. Nous avons aussi décidé de créer un calendrier de l’avent à partir du 1er décembre jusqu’au 24. Et tous les jours d’ouverture, on ouvrira un tiroir lors d’un tirage au sort. La personne gagnante recevra un cadeau. Cela pourrait être une télévision, une paire de bas… Il y aura vraiment pas mal de surprises. »

Public assez large Pour Benoît Aldenhoff, la Winter Terrasse est clairement l’un des événements publics pop-up les plus beaux de notre pays. Raison pour laquelle on a revu pas mal de choses comme la décoration… « Notre idée c’est de prouver qu’à Verviers, cette petite ville de l’est de la Belgique, il se passe des choses dont les gens ne se rendent pas compte du nouveau. J’ai été ailleurs en Wallonie, Bruxelles, Anvers, Gand et c’est clairement l’un des plus beaux si pas le plus beau pop-up d’hiver en Belgique. On ne vise pas uniquement une clientèle locale. On espère que des personnes de Charleroi, Namur et d’ailleurs viennent se rendre compte qu’il y a aussi des choses formidables à Verviers. »