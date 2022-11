Funérailles de Thomas Monjoie à Waremme: voici les mesures de circulation mises en place

Pour les habitants de la rue Hubert Krains, le sens de circulation de la rue sera inversé et il ne sera pas possible de sortir vers la rue de Berloz. Toute entrée et sortie se fera par la rue des Combattants. L’accès à la rue sera contrôlé sur pièce d’identité.

Pour les habitants de la rue de Berloz, la circulation et le stationnement y seront interdits de 8h à 13h30. Cette interdiction concerne les habitants des habitations situées entre les rues des Prés et Edmond de Sélys Longchamps.

Pour les autres habitants de la rue de Berloz (au-delà de la rue des Prés vers Berloz), la circulation sera bloquée au niveau du carrefour formé par les rues Noé Jacques, des Prés et de Berloz. Il sera donc uniquement possible de circuler en direction de la commune de Berloz. Cette interdiction aura lieu de 8h à 13h30.

Pour les habitants de la rue Edmond de Sélys Longchamps dont l’habitation se trouve entre l’avenue du Prince Régent et la rue de Petit-Axhe, la circulation et le stationnement sur la voie publique y seront complètement interdits de 8h à 13h30.

Enfin, pour les habitants de la rue de Petit-Axhe dont l’habitation se trouve entre les rues de la Chapelle et du Parc, la circulation et le stationnement sur la voie publique y seront complètement interdits de 8h à 13h30. Au-delà du carrefour formé par la rue de la Chapelle et le chemin de Petit-Axhe, la circulation n’y sera possible qu’en direction d’Hollogne-sur-Geer.

Des perturbations sont également à prévoir sur Donceel, notamment sur une portion de la rue de Remicourt où la circulation et le stationnement seront interdits de 9h à 15h.

Ce vendredi. - S.G.

Circulation compliquée dans le centre

La zone de police Hesbaye insiste surle fait que la circulation dans le centre de Waremme sera très compliquée dès 9h.

Les parkings Combattants et du cimetière de Waremme ne seront pas accessibles au public et seront réservés exclusivement aux services de police.