La belle histoire du jour: un chat sauvé des flammes par les pompiers à Juprelle

Les pompiers de Liège ont sauvé la vie d’un petit chat ce jeudi. En intervention pour l’incendie d’un hanger à Juprelle, les hommes du feu liégeois ont découvert un chat un inanimé, probablement suite aux fumées inhalées.

Lire aussi> Important incendie d’un hangar de la rue Provinciale à Juprelle: une partie de la toiture s’est effondrée

Très vite, il a été pris en charge par les pompiers qui l’ont placé sous oxygène et l’ont ballonnée. Le félin semble s’en être tiré et on notera qu’aucune personne n’a été blessée dans l’incendie. Une histoire qui se termine bien !