Le GAL Burdinale Mehaigne invite les citoyens de ses 4 communes à proposer des projets

Le GAL Burdinale Mehaigne organise son Burdinale Mehaigne Tour pour préparer son dossier de candidature pour le programme LEADER 2023-2027. Objectif, faire le tour des 4 communes (Braives, Burdinne, Héron et Wanze) et recueillir les besoins et idées de projets.

Les citoyens, comités de quartier, de village, associations, entrepreneurs, agriculteurs, écoles, acteurs touristiques, etc., peuvent se rendre à ces quatre réunions, évidemment gratuites.