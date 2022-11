Le Carrefour Market de Rocourt a été totalement réaménagé et a engagé

Depuis le 8 novembre dernier, les clients du Carrefour Market de Rocourt chaussée de Tongres peuvent profiter de leur nouveau magasin totalement rénové et inauguré officiellement.

« Nous avons installé une boucherie-charcuterie en service avec un comptoir et des bouchers qui peuvent répondre aux questions des clients et leur donner des conseils. Cela apporte davantage de proximité et cela n’existait pas dans l’ancien magasin. Nous avons aussi créé un petit espace de rôtisserie », ajoute Christophe Thiry.

Une nouvelle boucherie. - D.R.

« Il y a également un espace réservé aux produits locaux, tant dans le sec que dans les rayons frais, et un espace pour les charcuteries et les fromages italiens. Nous allons chercher les fruits et légumes de saison dans les fermes aux alentours ou chez les fruiticulteurs. Nous avons aussi agrandi la gamme disponible de bières spéciales », précise encore le directeur.

Un stock agrandi de bières spéciales. - D.R.

« Tout a aussi été prévu en fonction des économies d’énergies. Nous avons installé un éclairage LED et un chauffage qui récupère la chaleur des frigos. Nous avons aussi installé de nouveaux frigos, avec des portes et nous sommes en réflexion pour l’installation de panneaux photovoltaïques », indique-t-il.

De nouveaux rayons. - D.R.

« Le magasin emploie environ 25 personnes et nous avons engagé du personnel expérimenté qui a déjà travaillé dans le secteur. Et je dois dire que jusqu’à présent, les clients sont très satisfaits et apprécient ces nombreux changements ainsi que les nouveautés. Il n’y a que des échos positifs », se félicite Christophe Thiry.

De nouveaux comptoirs. - D.R.

Il y a toujours environ 120 places de parking et un service « Drive » pour le retrait des courses.