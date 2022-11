Un arnaqueur a utilisé le même numéro de téléphone que la banque de Fabien, à Malmedy, pour vider ses comptes: «Ils m’ont pris 12.000€, je n’ai plus rien»

« Je n’ai plus rien. On n’a plus un rond. » C’est une histoire incroyable et surtout effrayante que livre Fabien Feront. Ce chef cuisinier originaire de Trois-Ponts a perdu 12.000 € en un appel téléphonique. On a vidé son compte épargne, son compte courant et débité sa carte de crédit d’environ 4.000 €. L’arnaque dont il a été victime était bien plus élaborée que celle, tristement célèbre, du digipass. Cette fois, les voleurs qui l’ont appelé l’ont fait avec le numéro de téléphone de sa banque, Belfius, à Malmedy.