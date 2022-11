Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Evidemment qualifié pour les Masters ATP, en tant que nº1 mondial, Carlos Alcaraz ne pouvait cacher sa déception de manquer l’ultime grand rendez-vous de l’année, en raison d’une alerte aux abdos, ressentie à Paris-Bercy. Mais il a tout de même rejoint Turin, avec son large sourire, pour soulever, non sans mal, la grosse coupe de « numéro un ATP de l’année ». Un événement quand on sait que ça faisait 18 ans (7 fois Djokovic, 5 fois Federer et Nadal, et 1 fois Murray) que cette fameuse coupe n’avait échappé aux mains du « Big 4 ». Tout un symbole quand on sait que « Carlitos » n’a toujours que 19 ans et demi…

On se revoit deux ans en arrière, en train d’écrire un article sur les futures stars à suivre sur le circuit, en pointant le jeune gars de Murcie, pas encore 18 ans, mais encore « coincé » au 141e rang mondial.

Quelle ascension fulgurante, quelle précocité !