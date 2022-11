Drame dans le centre de Paris: un homme à trottinette électrique tué après collision avec une camionnette, la victime âgée de 40 ans n’a pas respecté une priorité à droite

Selon une deuxième source policière, l’homme âgé de 40 ans n’a pas respecté une priorité à droite et a percuté un utilitaire qui «roulait à une allure normale».

Si de plus en plus de Français utilisent des trottinettes électriques, la mortalité des utilisateurs augmente d’année en année: 22 décès enregistrés l’an dernier, contre 10 en 2019 et sept en 2020.

La Ville de Paris étudie par ailleurs la possible interdiction des trottinettes en libre-service à l’expiration de l’actuel contrat fin février 2023.