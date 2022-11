L’homme qui a poignardé à mort un policier et blessé un second, la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Schaerbeek, a été placé sous mandat d’arrêt du chef d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste.

L’avocat de Yassine M. n’a pas souhaité faire de commentaire.