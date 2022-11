France: vers le report ou l’annulation de certains festivals pendant les Jeux Olympiques 2024? Le Cabaret vert plaide pour maintenir les dates habituelles à Charleville-Mézières

Les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Dans le Grand Est français, le Cabaret vert demeure le plus grand festival de musiques actuelles avec plus de 100.000 festivaliers tous les derniers week-ends d’août. Auditionné le 25 octobre dernier devant le Sénat, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que l’État envisageait le report ou l’annulation de certains festivals ou manifestations se tenant durant les Jeux olympiques de 2024. En cause : le manque de policiers et de gendarmes qui seront majoritairement affectés à la sécurité des JO.

Dans une tribune parue dans le JDD le 12 novembre, le monde de la culture et les élus se sont indignés de cette annonce. Refusant d’être « la grande oubliée », ils en ont appelé au président de la République pour maintenir tous les événements prévus.

« Un immense flou » Dix jours après sa visite au ministère français de la Culture, Julien Sauvage n’a pas de certitudes – « ni toutefois d’inquiétudes sévères » quant au maintien du Cabaret vert en 2024 aux dates habituelles à Charleville-Mézières. Les Jeux Olympiques allant monopoliser les forces de l’ordre – jusqu’à 30 000 policiers et gendarmes par jour – l’État envisage de reporter ou annuler certains festivals qui se tiennent dans le même laps de temps. Une période tendue en termes d’effectifs qui va s’étendre au-delà des semaines de compétition. De mai à septembre en réalité, les forces de l’ordre étant en effet mobilisés par le passage de la Flamme et devront prendre… leurs congés. Cette annonce faite par la voix du ministre de l’Intérieur, a jeté le trouble alors que les acteurs du monde de la culture engageaient le dialogue avec l’État. « Au ministère, c omme nous ne sommes pas à proprement parler dans la phase d’annulation, on nous parle d’adaptation surtout des dates, dévoile l’Ardennais. Et on nous a dit une chose : on nous demande de prendre contact avec nos préfectures. C’est tout. »

Consigne somme toute sommaire au vu des enjeux sur la table du plus grand festival de musique du Grand Est. Pour rappel, le Cabaret vert, ce sont 8 millions d’un budget tout juste équilibré et 25000visiteurs par jour cette année, 30000festivaliers projetés en 2024. « C’est tombé comme ça, du jour au lendemain, sans concertation (…) Il y a un mépris du monde de la culture, mais aussi un mépris de la province. Ils considèrent que les 60millions de Français vont tous aller aux JO et qu’il n’y aura plus rien sur le reste de la France. Le Cabaret vert, c’est 5,8millions d’euros de retombées directes sur Ardenne Métropole. Dire aux provinciaux, y’aura rien pendant trois mois en dehors des JO, c’est dingue. Ensuite en termes d’image, la France 7e puissance mondiale, incapable d’organiser les JO et maintenir les manifestations, ça fait figure d’amateurisme. » Une charge musclée au diapason de la colère du monde la culture, récemment exprimée dans une tribune au JDD. Des arts de rue aux artistes et auteurs en passant par les marionnettes, tous en appellent au président de la République pour maintenir la tenue des manifestations culturelles en 2024.