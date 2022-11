Sudinfo était au marathon de New York avec «Loïc, fou de cuisine»: «A Brooklyn, c’était une ambiance de dingue, tout le monde chantait!» (vidéo et photos)

Mais avant de courir, il faut avant tout savoir que le marathon est une véritable festivité qui dure tout le week-end, ici, à New York. Et tout commence au « TCS New York City Marathon Expo » présentée par New Balance, la marque organisatrice de l’événement.

Le 19 octobre dernier, nous rencontrions Loïc Van Impe à Tervuren. Le but ? Connaître les secrets de sa préparation pour le marathon de New York. Après un voyage long de 8 heures, nous avons retrouvé le talent culinaire belge le 6 novembre en terre américaine. Une date qu’il avait marquée au fer rouge puisqu’il s’agissait du jour où il allait enfiler ses chaussures de running afin d’arpenter Brooklyn, Manhattan, le Queens ou encore le Bronx.

La « TCS New York City Marathon Expo » présentée par New Balance a lieu du 3 au 5 novembre, soit les trois jours précédant la course de 42 km. Ouverte à tous, elle se déroule au sein de trois halls du Jacob K. Javits Convention Center, un centre de conférences plus communément appelé Javits Center. C’est à cet endroit que les 50.000 coureurs doivent récupérer en personne leur matériel pour le grand jour.

Pour faire simple, l’exposition représente le paradis pour toutes personnes fans de running. Il s’agit de l’une des plus grandes du pays – et du monde – et offre l’opportunité aux participants d’acheter la gamme d’équipement et d’accessoires New Balance spécialement créée pour l’occasion. Outre la marque au N et au B, de nombreux fournisseurs et exposants y sont présents, comme les montres connectées Garmin, les boissons Gatorade ou encore l’agence Marathon Tours & Travers, pour ne citer qu’eux.

Comme nous l’écrivons plus haut, c’est ici que « Loïc, fou de cuisine » est venu retirer son dossard pour le marathon de New York. Tout comme notre journaliste Vincenzo, qui y a récupéré son numéro pour courir l’« Abbott Dash to the Finish Line 5k ». Car oui, les moins expérimentés peuvent aussi participer aux festivités du week-end du marathon en courant les 5 derniers kilomètres de celui-ci.

La course de 5K

Runner novice en la matière comparé à son compatriote Loïc, Vincenzo a donc eu la chance d’être, tout comme 11.000 autres personnes, au départ des 5K de New York le samedi 5 novembre dernier. Une façon pour lui de parcourir les rues du centre-ville de Manhattan et de terminer sur la célèbre ligne d’arrivée de Central Park, le tout sans courir les 42 kilomètres du marathon !

Si l’inscription au « TCS New York City Marathon » nécessite diverses conditions, il n’en est ici rien. Tout le monde est en effet le bienvenu à cette course. Nous avons d’ailleurs rencontré des marathoniens qui voulaient simplement prendre le pouls avant le parcours, tout comme des couples de sportifs en vacances dans la Grande Pomme. Il y a bien entendu des pros qui y participent aussi, Abdihamid Nour l’ayant terminé en 13’24’’. Vincenzo a quant à lui fait une performance de 22’54’’ et termine ainsi 1.208e sur 11.006.

Mais en fin de compte, si la Ville qui ne dort jamais était sur pause, c’était pour une seule et unique chose : le marathon.

Le marathon

Vous êtes donc passé prendre votre « Bib Number » au Javits Center, avez profité de l’exposition présentée par New Balance et vous êtes entraîné sur les 5 derniers kilomètres du parcours. Ça y est, le grand jour est arrivé : it’s the marathon day !

C’est au sein de l’ancienne installation militaire de Fort Wadsworth, à Staten Island, que commencent les premiers mètres du « TCS New York City Marathon ». De kilomètre en kilomètre, ou plutôt de miles en miles, vous remonterez tout Brooklyn, passerez par Manhattan et par le Bronx, avant de faire machine arrière via Harlem pour enfin vivre la fin de la course dans le mythique Central Park. Souriez, c’est sur la ligne d’arrivée qu’une photo souvenir sera prise de vous ! Vous y recevrez également la fameuse médaille attestant votre parcours de 42 kilomètres dans les rues de NYC.

En tant que simple spectateur de cet incroyable événement, nous voulons pointer du doigt un élément qui était commun à tous les quartiers : la foule en liesse. Car oui, tous les sexes et tous les âges criaient et montraient leur joie de pouvoir accueillir les marathoniens dans leurs rues. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui prenaient place tout au long du parcours pour encourager les coureurs venus du monde entier. Mais qui d’autres que notre « Loïc, fou de cuisine » national pour vous parler de ce que ressent un runner tout au long du marathon, lui qui l’a terminé en 3 heures, 51 minutes et 46 secondes ? Nous l’avons interrogé au lendemain de la course pour recueillir ses impressions.

Tout ce que nous souhaitons à Loïc, c’est d’un jour avoir en sa possession la médaille du « World Marathon Majors ». Rêve de tous les marathoniens, elle prouverait sa participation aux six Majors, soit aux marathons de Tokyo, Londres, Berlin, Boston, Chicago, et bien entendu New York. Nous espérons suivre le jeune cuistot dans ses prochaines aventures sportives. Et qui sait, il pourra lui aussi un jour terminer à la première place d’un marathon, comme Evans Chebet et son score de 2h08’41’’ lors de cette édition 2022 du « TCS New York City Marathon ».

