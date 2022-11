Fous de Disney! La Louviéroise Aurélie Cabo peint des fresques chez les particuliers: «Je n’arrive plus à suivre... »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour prendre la mesure de ce phénomène, il suffit de se rendre à une bourse Disney. La prochaine aura lieu pas plus tard que ce dimanche à Binche, à l’athénée (voir notre encadré). Aurélie Cabo y participera. Elle proposera les objets qu’elle décline sur le mode « Disney » : peintures, tasses, porte-clefs... Mais sa principale activité, ce sont les peintures et les fresques murales que lui commandent les écoles, les commerçants, mais aussi les particuliers.

Christmas Decor à Fyt-Lez Manage. - A.C.

Aurélie précise que la majorité de ses clients sont âgés de 30 à 60 ans. « Et ils sont encore plus fous que les enfants. Ce sont fréquemment des collectionneurs et leur passion, de plus en plus dévorante, les amènent à décorer leur maison sur le mode Disney ». Un véritable phénomène...