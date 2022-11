Crise de l’accueil: Fedasil ne trouve plus de place d’accueil pour les réfugiés ukrainiens dans les communes

Les personnes fuyant la guerre en Ukraine et arrivant en Belgique sont enregistrées par l’Office des Étrangers à l’Eurostation, un bâtiment situé près de la gare de Bruxelles-Midi. De là, celles qui ne disposent pas d’un hébergement chez des amis ou auprès de leur famille sont, en principe, orientées par Fedasil vers une autre commune. Tant que ce n’est pas le cas, elles sont accueillies dans un centre d’urgence de la Croix-Rouge à Woluwe-Saint-Lambert.

«C’est vrai que l’abri d’urgence fédéral n’est plus utilisé depuis quelques semaines, mais c’est la conséquence du fait que l’accueil des Ukrainiens (au centre Ariane, ndlr) prend beaucoup trop de temps, parce qu’on ne trouve plus de place dans les communes», a ajouté Mme Candaele.

Elle répondait au ministre flamand du Logement, Matthias Diependaele (CD&V) qui avait affirmé plus tôt dans la journée que «le problème est fédéral» et que la Flandre fait toujours plus que sa part dans l’accueil des Ukrainiens. Il a souligné que la Flandre avait assuré au cours des derniers mois 80% des accueils d’urgence, alors qu’elle s’était engagée à atteindre les 60%.