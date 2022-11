Les excès de vitesse en augmentation de 33,8% en Wallonie: il s’agit du pire semestre jamais enregistré et 2023 pourrait être pire avec plusieurs nouveaux radars prévus...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces hausses donnent le tournis et ont fait mal au portefeuille de très nombreux conducteurs. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, les forces de l’ordre ont verbalisé 676.680 excès de vitesse en Wallonie. Jamais ce chiffre n’avait été aussi élevé au sud du pays. C’est 33,8 % de plus (170.944 amendes) que l’année précédente à la même période.

Ce bond s’observe également en Flandre avec +36 %, passant de 1,6 million d’excès de vitesse à 2,2 millions. La Région Bruxelles-Capitale enregistre également une hausse, mais moindre : +12,5 % (180.392 p.-v. en 2022 contre 160.238 en 2021).