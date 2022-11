Artiste en cuisine (Broche de Fer, Charmettes…) dans une autre vie, «Sergio» Duquesne est aujourd’hui peintre autodidacte: il expose au «Chez-Nous»

Clients du restaurant La Broche de Fer à Herseaux et de la salle « Les Charmettes » à Mouscron, ou ex-étudiants à Saint-Henri, peut-être connaissez-vous déjà Serge Duquesne au travers de son premier amour : la cuisine ! C’est là, en tout cas, que le natif de Wevelgem a exercé, après des études à l’ITMA, ses talents, dont 17 années auprès du chef Daniel Spriet notamment.

Aujourd’hui, à 59 ans, il a troqué ses casseroles pour des pinceaux. Une sorte de « 2e vie » pour celui chez qui on a décelé la maladie de Parkinson et qui a subi une opération au cœur en 2019, « qui s’est réinventé et s’est mis à dessiner et à faire de la peinture son hobby principal » dixit Donatienne, son épouse.