Serge Bodeux est confirmé comme bourgmestre d’Habay

Un soulagement pour le bourgmestre

Un choix pas si simple : garder le bourgmestre que chacun connaît, ou préparer l’élection 2024 en permettant au premier échevin Olivier Barthélémy de rentrer en piste.

La majorité a préféré poursuivre en l’état. Serge Bodeux a été confirmé. Quelques minutes après le vote, il nous a dit : « Je suis soulagé, je me sens renforcé. Comme je ne me représente pas en 2024, c’est l’occasion de terminer en me sentant soutenu, même si je n’ai pas 100 % des votes. » De quoi achever une carrière politique de 42 ans, plus sereinement.

« J’ai mis mon mandat sur la table et ma démission dans la balance. Je voulais être certain que le groupe me fait toujours confiance. C’est vrai qu’en 2018, je n’excluais pas de m’arrêter avant la fin, en fonction de facteurs divers dont ma santé et ma forme physique.

Je ne me présente pas en 2024, car je ne vais pas faire de la politique depuis une maison de repos. Ce vote, je l’ai demandé, pour m’assurer d’être suivi par une majorité. Je sais que certains veulent du sang neuf. Mais cette réunion de ce jeudi était l’occasion de dire à tout le monde que nous devons retravailler tous ensemble et qu’on booste notre commune les deux dernières années de législature et d’être uni en cette période d’inflation, de crise, après deux années de Covid. »