Notre journaliste raconte son métier aux élèves de l’école d’application de Morlanwelz

Les 24 élèves avaient préparé l’entrevue comme des pros, avec l’aide de leur institutrice Anouk Jonas et de leur stagiaire Kelly Drugman. Et leurs questions étaient loin d’être banales ! On a notamment parlé de l’importance de vérifier ses informations, de la protection des sources et de comment les journalistes régionaux fabriquent tous les jours une édition de La Nouvelle Gazette, que ce soit en format papier ou en version digitale. Un vrai bonheur que de discuter avec celles et ceux qui feront le monde de demain.