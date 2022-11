Tournai: un spectacle cabaret avec Mounir (The Voice 10) pour Viva for Life

Oser la transparence ASBL et C-Bas Booking organisent, le samedi 26 novembre, dès 19h30, une soirée cabaret, au profit de Viva For Life.

Au programme, un spectacle transformiste avec strass, plumes, paillettes et humour avec Lady Vanille, Lady Panames Miss Transformiste Wallonie 2022, mais aussi Daniella, Sovanja et Al Xia accompagnée de Sisi limpératrice et Sharpay Blue.