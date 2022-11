Jordan Remacle au sujet de la Coupe du monde: «On a l’impression que les gens tombent des nues quatre ans plus tard»

« Je regarderai cette Coupe du monde. Je n’ai d’ailleurs aucune raison de ne pas la suivre », tranche Jordan Remacle (ex-Charleroi, Gand...), contrairement à de nombreux Belges qui ont décidé de boycotter cet événement. « La raison est simple : je suis un fan de football. Mais ce n’est pas pour cette raison que je conçois la manière dont ce Mondial a été attribué au Qatar et comment cette compétition s’est préparée là-bas. On savait très bien, dès que cette décision a été prise, comment ça allait se passer. On a l’impression que les gens tombent des nues quatre ans plus tard. Il fallait se réveiller avant. C’est ridicule de voir certaines personnes croire que la Fifa aurait annulé un événement planétaire une semaine avant son commencement ».

de videos

Reste que les prix pour assister à un match sont pour le moins abusifs. « Le Qatar oublie que le football est un sport populaire. Par contre, je ne conçois pas le fait d’organiser une Coupe du monde dans un endroit où il fait 49 degrés à l’ombre. C’est comme les Jeux asiatiques d’hiver dans le désert en Arabie Saoudite. Le monde tourne vraiment à l’envers. En accordant le Mondial au Qatar, la Fifa a prouvé que l’argent prend le dessus sur le sport. C’était la seule chance pour ce pays de participer à un tel événement. Oui, il s’agit d’une Coupe du monde achetée ».