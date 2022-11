Interview choc de Cristiano Ronaldo: la star portugaise évoque Lionel Messi, son plus grand rival… (vidéo)

Cristiano Ronaldo s’est livré dans un long entretien à Piers Morgan, dont le contenu devrait continuer d’alimenter les polémiques et rumeurs concernant son avenir à Manchester United. Mais tout ne tournait pas uniquement autour de sa situation compliquée en club. Le Portugais a également été interrogé sur son plus grand rival, Lionel Messi.

« C’est un joueur extraordinaire, magique, top », lance d’emblée Ronaldo. « Nous partageons la scène depuis 16 ans, imaginez, 16 ans. Donc, j’ai une excellente relation avec lui. Je ne suis pas ami dans le sens où un ami c’est le gars qui est avec toi dans ta maison, parlant au téléphone, non, mais c’est comme un coéquipier. »

Des mots plutôt élogieux donc à l’égard de l’Argentin. « C’est un gars que je respecte vraiment, la façon dont il parle toujours de moi », poursuit-il. « Sa femme et ma femme, ma petite amie, se respectent beaucoup, elles viennent d’Argentine. Qu’est-ce que je vais dire à propos de Messi ? Un gars formidable qui fait de grandes choses pour le football. Si j’aimerai dîner avec lui ? Bien sûr, j’adore rencontrer de nouvelles personnes et partager de nouvelles choses. On le fera, c’est sûr. »

Quand on lui demande si c’est le meilleur joueur qu’il connaisse, hormis lui-même, Ronaldo n’hésite pas longtemps « Probablement oui. Lui, Zidane… Oui. Face à qui j’ai joué, c’est certain. »