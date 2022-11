«Les Belges sont envieux par rapport aux Français et aux étoiles sur leur maillot», tranche Jordan Remacle

Pour Jordan Remacle, la Belgique ne sera pas championne du monde. « Le Brésil, sur papier, c’est vraiment solide. La France a de nouveau une chance de l’emporter également. Ces nations doivent toutefois se méfier de candidats à l’instar des Pays-Bas, de l’Angleterre et de l’Allemagne », lance-t-il au moment de dévoiler ses principaux favoris.

En parlant des Bleus, il existe à présent une certaine rivalité avec nos voisins. « C’est assez débile car les Français, eux, ont deux étoiles sur leur maillot. Nous, nous n’en avons aucune. Il ne devrait donc pas y avoir de rivalité. Nous sommes envieux par rapport à eux, c’est tout. Les Français ont raison de nous taquiner. Le contraire n’a pas lieu d’être ».

Cela n’empêche pas Didier Deschamps d’être souvent sous le feu des critiques. « C’est normal, la France est 4 ou 5 fois plus grande que la Belgique. On y entend donc 4 ou 5 fois davantage de polémiques. Vous avez déjà entendu le moindre souci par rapport au Luxembourg ? Jamais ! Tout dépend aussi de la qualité des joueurs évidemment ».

L’une des nations qui risque de nous manquer, c’est l’Italie, éliminée lors de la phase qualificative. « Cette nation a mérité de remporter le dernier Euro. C’était pour moi le pays qui jouait le mieux au football. La nouvelle génération de la squadra était vraiment très enthousiasmante. C’est dommage ».

« Mbappé va tout survoler au Mondial »

« Je ne conçois pas qu’on ait pu se passer d’un joueur comme Karim Benzema durant tant d’années en équipe de France. Il aurait déjà dû remporter le Ballon d’Or l’année dernière. Et si ça se trouve, il l’aura à nouveau dans un an. Le Français s’est mis en retrait, a profité du passage de Cristiano Ronaldo au Real Madrid pour gagner en expérience. Et maintenant, il explose aux yeux du monde entier », énonce Jordan Remacle au moment d’évoquer les stars de ce Mondial.

Même s’il adore le style de l’attaquant français, ses yeux se dirigeront également sur un autre Bleu, Kylian Mbappé. « Il devrait survoler cette Coupe du monde. J’attends également des joueurs comme Foden. Sans oublier la nouvelle génération d’attaquants brésiliens. Quand Maradona a arrêté, on s’est dit qu’il n’y aurait pas plus fort que lui. Idem quand Zidane a mis un terme à sa carrière. Nous avons eu Messi et Ronaldo qui ont fait de très grandes choses. Place aux jeunes à présent ».

Attention, ce n’est pas pour cette raison que La Pulga et CR7 sont finis… « Ronaldo a des problèmes extra-sportifs. Il manque de rythme. À son âge, cela risque d’être toutefois un peu plus compliqué pour lui que pour Leo Messi qui est un titulaire en puissance au PSG où il brille encore. On ne se rend pas compte mais pour rester à un tel niveau durant autant de temps, il faut compter ses grains de riz dans son assiette ».