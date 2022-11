Un jeune homme de 18 ans tué dans le centre de Namur: le suspect «est en décrochage scolaire et connu des services de police», une personne interpellée

En urgence, le parquet de Namur a convoqué un point presse. Selon le procureur du Roi, Vincent Macq, les faits découleraient d’une bagarre entre deux jeunes. « Ils se connaissaient. Visiblement, les faits découleraient d’un litige privé, probablement lié à une rivalité amoureuse. La victime est née en octobre 2004 et le suspect en mai de la même année. Ce dernier est toujours en fuite et est activement recherché par la police de Namur », avait-il expliqué ce jeudi soir. Mais, ce vendredi matin, on apprend qu’une personne a été interpellée.

D’après Vincent Macq, la mort a été provoquée par un seul coup de couteau de cuisine en plein cœur. Une autopsie sera pratiquée ce vendredi à midi.« Le suspect est Namurois et en décrochage scolaire. Il était connu des services de police pour plusieurs faits. On ne se situe pourtant pas dans le milieu des petits trafiquants. Aucun élément ne nous permet de dire que des tierces personnes sont impliquées. Des devoirs doivent encore être réalisés et nous devons voir si les caméras sur place ont filmé la scène. Il y a aussi pas mal de témoins. Le dossier est dramatique mais il ne sera pas compliqué d’un point de vue judiciaire. »

Une anticipation impossible

Pour le bourgmestre, ces faits sont d’abord une perte et un choc profond pour les Namurois. « Cela m’amène à adresser mes pensées pour les proches de la victime », indique Maxime Prévot. « Des faits similaires ont déjà eu lieux : un conflit conjugal à Naninne ou encore le passage à tabac d’Ethan. Tous ces faits dramatiques sont impossibles à anticiper par un travail policier. »

Maxime Prévot est conscient qu’il s’agit d’un énième incident dans le cœur de Ville. « Je ne peux pas accepter et tolérer ces actes. Je ne peux pas me satisfaire du climat d’insécurité qui s’installe à Namur et particulièrement au niveau du quartier de la gare. Nous savons que depuis un an et demi, il y existe un regain de tensions. »

« Des fouteurs de merde »

Depuis quelques mois, un plan d’action est en train d’être défini pour réaliser des coups de filet et empêcher ces actes. « Nous avons augmenté la présence policière et développé des moyens techniques supplémentaires », affirme encore Maxime Prévot. « Il faut savoir que nous avions une action coup de poing le jour même lors de laquelle nous avons procédé à plusieurs confiscations. Je ne voudrais pas que ces faits viennent instaurer un climat d’insécurité pour les citoyens. »

Police, parquet et Ville se sont réunis ce jeudi soir pour évoquer les faits qui ont coûté la vie à un jeune de 18 ans. - L.M.

Aussi bien la police, que le bourgmestre et le parquet savent qu’il existe une difficulté pour arrêter les trafics dans les quartiers en question. « Ce sont des petits trafiquants qui ne sont pas en règle de papiers. Aussitôt arrêtés, ils sont aussitôt remplacés et cela fruste les citoyens mais aussi la police. La seule solution et de débloquer des moyens financiers et humains pour tordre le cou à ces fouteurs de merde et assainir le nord de la Ville. »