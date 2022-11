La Corée du Nord lance un missile balistique intercontinental en direction «de l’est», les États-Unis condamnent le tir

L’état-major sud-coréen « estime que la Corée du Nord a lancé un ICBM », a déclaré à l’AFP un responsable de la Défense, sans plus de détails. Un peu plus tôt, l’armée du Sud avait indiqué avoir détecté « le lancement d’un missile balistique non-identifié en direction de l’est ».

La Corée du Nord avait déjà tiré jeudi un missile balistique à courte portée, quelques heures après une mise en garde de son ministre des Affaires étrangères qui avait promis une riposte « féroce » au renforcement de l’alliance de sécurité entre Séoul, Tokyo et Washington.

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont intensifié ces derniers mois leurs manœuvres militaires conjointes face aux menaces de la Corée du Nord, laquelle voit dans ces exercices des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à un renversement de son régime.

Au cours d’une rencontre mardi en marge du sommet du G20 à Bali, le président américain Joe Biden a tenté de convaincre son homologue chinois Xi Jinping d’intercéder auprès de la Corée du Nord pour qu’elle renonce à effectuer un essai nucléaire, comme Washington et Séoul lui en prêtent l’intention.

Washington condamne « fortement » le tir

Les États-Unis ont « fortement » condamné jeudi ce qu’ils ont qualifié d’« essai de missile balistique de longue portée » par la Corée du Nord qui, selon le Japon, pourrait avoir la portée nécessaire pour frapper le continent américain.

« Ce lancement constitue une violation éhontée de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et fait inutilement monter les tensions et risque de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région », a dénoncé Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Elle a souligné dans un communiqué que le président Joe Biden et son équipe allaient « poursuivre des consultations étroites avec les alliés et les partenaires ».

Une réunion d’urgence à l’APEC

La vice-présidente américaine Kamala Harris rencontrera conjointement vendredi les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada.

Mme Harris, qui participe à un sommet Asie-Pacifique à Bangkok, rencontrera les cinq dirigeants en marge du sommet « pour se consulter sur le récent lancement d’un missile balistique par la RPDC » (Corée du Nord, ndlr), a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

La réunion réunira les Premiers ministres Fumio Kishida du Japon, Han Duck-soo de la Corée du Sud, Anthony Albanese de l’Australie, Jacinda Ardern de la Nouvelle-Zélande et Justin Trudeau du Canada.

Le Japon a déclaré que le missile était tombé dans ses eaux et qu’il avait la portée nécessaire pour atteindre le continent américain. Ce lancement fait suite à des semaines de tensions croissantes avec la Corée du Nord, dont les services de renseignement américains pensent qu’elle prépare un septième essai nucléaire.

La Maison Blanche a qualifié ce dernier lancement de « violation éhontée de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies » qui « accroît inutilement les tensions » dans la région.

Le président Joe Biden a rencontré dimanche M. Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol en marge d’un sommet de l’Asie du Sud-Est au Cambodge, et a lancé une mise en garde commune contre un essai nucléaire de la Corée du Nord. Pyongyang a considéré cette rencontre à trois comme une preuve de l’hostilité des États-Unis.