Une minute de silence nationale et des milliers de policiers aux funérailles de Thomas Monjoie, le jeune policier tué à Schaerbeek

Les obsèques de Thomas Monjoie auront lieu vendredi matin dans la capitale hesbignonne. Une cérémonie y est programmée de 11h00 à midi, au funérarium Jean François, au numéro 140 de la rue des Prés, à Waremme.

Plus de 2.000 policiers y sont attendus et formeront une haie d’honneur de plus d’un kilomètre de long, en hommage à leur jeune collègue.