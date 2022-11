Météo: une fin de semaine sous un ciel changeant

Les maxima varieront entre 6ºC dans les Hautes Fagnes, 10ºC dans le centre du pays et 11ºC le long du littoral, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

La nébulosité grignotera cependant du territoire depuis l’ouest au cours de la journée et le risque d’averses augmentera, surtout dans le nord du pays.

Durant la soirée et la nuit

Le ciel sera changeant avec possibilité de quelques averses. En cours de nuit, une zone de précipitations envahira graduellement le nord du pays. Brumes, brouillards et nuages bas pourront se former en Ardenne. Les minima seront compris entre 3 et 8ºC.