Régime de travail sur quatre jours: les employeurs frileux, selon une enquête de Securex

Pour 23,3 % des employeurs sondés, ce nouveau régime de travail, publié au Moniteur belge le 10 novembre et qui « entrera en vigueur de facto le lundi 21 novembre », aura même un impact négatif sur le bien-être, pointe Securex. Un peu moins d’un tiers (31,6 %) considère que cette mesure aura un impact positif sur la productivité tandis que 35,7 % s’attendent à un impact négatif.

En Wallonie, 30,5 % des employés interrogés considèrent le système impossible à appliquer tandis que près de huit employeurs flamands sur 10 trouvent qu’il serait « difficile voire impossible » de le mettre en place. Les petites entreprises de moins de 10 travailleurs et la manufacture, l’horeca et le commerce de détail font partie des plus réticents à ce nouveau régime.