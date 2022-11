L’application itsme plus accessible aux malvoyants

Le Centre pour l’égalité des chances Unia et les deux bureaux de consultance externes Eleven Ways et Anysurfer, tous deux spécialisés dans l’accessibilité numérique, ont participé dans le développement de la nouvelle application pour aveugles et malvoyants. Un groupe d’utilisateurs malvoyants a été le premier à tester la solution et il s’est déclaré satisfait du résultat.