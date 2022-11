Des tirs de police lors d’une course-poursuite de plusieurs kilomètres qui s’est terminée par un accident cette nuit: «Une enquête doit déterminer pourquoi il a pris la fuite de la sorte»

Plusieurs communes ont été traversées à vive allure par le fuyard, entre Rotselaar, dans le Brabant flamand, et Malines, dans la province d’Anvers. Les forces de l’ordre ont dû faire usage de leur arme lorsque le conducteur fou a tenté de percuter un agent.

Finalement, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa longue course contre un pont. Légèrement blessé, il a été interpellé et emmené à l’hôpital. « Une enquête doit déterminer pourquoi il a pris la fuite de la sorte », a expliqué un porte-parole de la police à nos confrères.